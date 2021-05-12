Оренбург, , 17:12 — REGNUM Компания «Газпром нефть» и правительство Оренбургской области заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в 2021 году. Документ подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

В этом году «Газпром нефть» поддержит региональные социальные проекты, спортивные, образовательные и культурные программы в Оренбурге, Новосергиевском, Переволоцком и Оренбургском районах области. При участии компании продолжится реновация сельских учреждений, общественных пространств и проведение детских праздников. Соглашением также предусмотрено оказание помощи муниципальным образованиям.

Новый документ дополняет заключённое в 2020 году трёхлетнее соглашение, которое определяет договорённости «Газпром нефти» и правительства Оренбургской области о взаимодействии при реализации инвестиционных и социальных проектов, а также совместной работе по внедрению инноваций в добыче и повышению экологичности производства.

Сотрудничество «Газпром нефти» с регионом имеет десятилетнюю историю. За это время компания профинансировала строительство в посёлках и селах Новосергиевского, Переволоцкого, Оренбургского района 14 детских игровых и десять многофункциональных спортивных площадок. Компания обеспечила капитальный ремонт и оснащение оборудованием 26 школ и детских садов, 12 домов культуры и двух библиотек.

Оренбургская область стала одним из основных регионов корпоративной программы социальных инвестиций «Родные города», ключевой целью которой является повышение качества жизни через развитие социальной инфраструктуры, поддержку спорта, образования и здравоохранения.

«В 2021 году исполняется десять лет с запуска значимых проектов «Газпром нефти» в Оренбуржье. За этот период область стала для нас не только важным регионом, но и центром создания новых технологий. Мы развиваем инновации в бурении, экологическом мониторинге и цифровом управлении производством. В Оренбургской области «Газпром нефть» уделяет приоритетное внимание развитию социальной сферы и улучшению качества среды для жителей региона», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

По его словам, за несколько лет построено, отремонтировано и благоустроено в Оренбургской области более 160 школ, детских садов, домов культуры и других объектов социальной инфраструктуры. А в рамках грантового конкурса программы «Родные города» оказана поддержка более 180 инициативам, предложенным самими оренбуржцами. Новое соглашение позволит компании продолжить эту системную работу.

«Уже десять лет компания является надёжным партнёром региона в реализации важных инвестиционных и социальных проектов. В «ковидном» 2020 году компания «Газпром нефть» оказала помощь в покупке медицинского оборудования, средств индивидуальной медицинской защиты и лекарственных препаратов для медучреждений региона. Для областной клинической инфекционной больницы №2 был приобретен 32-срезовый компьютерный томограф, закуплены жидкий кислород и противовирусные средства. Для Новосергиевской районной больницы — компрессоры для кислородных концентраторов, необходимых пациентам, страдающим дыхательной недостаточностью. В Переволоцкую центральную районную больницу и образовательные учреждения региона приобретены современные бактерицидные обеззараживатели воздуха. В этом году продолжаем сотрудничество», — подчеркнул глава Оренбуржья Денис Паслер.

Стоит отметить, «Газпром нефть» играет значимую роль в развитии Оренбургской области, являясь крупным налогоплательщиком и работодателем.

В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» в регионе «Газпром нефтью» построены открытые спортивные площадки и детские игровые комплексы, отремонтированы объекты культуры и образования и дома многодетных семей.

Дополнительным инструментом развития региона является грантовый конкурс «Газпром нефти» для общественно значимых проектов. Он нацелен на поддержку инициатив оренбуржцев, повышение качества жизни, а также на развитие некоммерческих и муниципальных организаций. С 2013 по 2019 годы в Оренбургской области прошли семь грантовых конкурсов «Газпром нефти», в которых было поддержано 182 социальных проекта.