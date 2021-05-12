Москва, , 17:24 — REGNUM Заключение на проект постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности»

Анализ проекта постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности» (далее Положение) показывает, что его принятие нанесет огромный вред просветительству в России. Взамен поощрения развития просветительства проектом предлагается комплекс мер, направленных на ограничение этой деятельности в России. Считаем, что задачей правительства РФ в данной ситуации должно стать узкое толкование соответствующего закона, направленное на его применение исключительно в целях недопущения конкретных противоправных действий. В Положении должен содержаться исчерпывающий список ситуаций, в которых государство может вмешиваться в просветительскую деятельность.

В частности, из Положения должны быть исключены все требования к лицам, осуществляющим просветительскую деятельность, в том числе требования соответствия этой деятельности 331-й статье трудового кодекса, в которой речь идет о педагогической, а не просветительской деятельности; требования, относящиеся к здоровью указанных лиц и ограничения по их возрасту; требование двухлетнего стажа работы и др. Просветители в огромном большинстве не являются профессиональными работниками, поэтому выполнение подобных требований для них невозможно. Исключение этих лиц из сферы просветительской деятельности равнозначно удушению просветительства в России.

Требование о заключении договора должно применяться только в случаях возмездного оказания услуг просветителями. Во всех остальных случаях подобное бюрократическое требование явится оскорбительным для просветителей, на протяжении многих лет бескорыстно выполняющих свою работу, и создаст препятствия для продолжения этой работы.

Из Положения должна быть исключена регламентация просветительской работы организациями, осуществляющими свою основную деятельность в сфере науки и культуры. Общество должно быть благодарно научно-исследовательским организациям, осуществляющим просветительскую деятельность, и государство не должно создавать препоны для этой деятельности.

Предлагаем отклонить данный проект и привлечь к его дальнейшей разработке представителей просветительского сообщества.

Клуб «1 июля».

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