Ижевск, , 17:10 — REGNUM В ходе проверки исполнения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних в части оказания медицинской помощи в учреждениях образования было установлено, что в большинстве школ Ленинского района Ижевска медкабинеты не укомплектованы надлежащим образом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В частности, отсутствуют необходимые медицинские изделия и средства для оказания первичной медико-санитарной помощи. Также выявлены нарушения правил хранения медикаментов и вакцин.

В адрес главы управления образования Ижевска внесено представление. По итогам его рассмотрения 11 школам будет выделено более 900 тыс. рублей на покупку необходимых медикаментов и товаров.

Сейчас уже начаты процедуры закупки всего необходимого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе личного приема, который провел глава следственного управления СКР по Удмуртии Рустам Тугушев в Юкаменском районе, главы ряда сельских поселений обратились по вопросам увеличения финансирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, также обсуждался вопрос выделения дополнительных средств пожаротушения.

Читайте также: Главы сёл в Удмуртии просят дополнительных средств на пожарную безопасность