12 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В день трагических событий в Казани житель Крыма опубликовал в соцсетях сообщение о якобы готовящемся террористическом акте в одной из крымских школ. Мужчину оперативно задержали — он заявил, что это была «проверка» для спецслужб. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.

Зоя Емельянова, , 18:38 — REGNUM В день трагических событий в Казани житель Крыма опубликовал в соцсетях сообщение о якобы готовящемся террористическом акте в одной из крымских школ.

Правоохранители Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчину быстро вычислили и задержали — им оказался 25-летний безработный. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся теракте.

Об этом: Задержанный за угрозу взрыва школы в Крыму дал признательные показания

Крымский СК возбудил уголовное дело из-за фейка о теракте в школе

Сам задержанный уже дал признательные показания. Свои действия он объяснил желанием «проверить» оперативность спецслужб — впрочем, именно это ему удалось.

«Заранее продумал новость, что будет совершен теракт в школе. Я хотел проверить, как вычислят человека. Приехали, очень быстро задержали. Я считаю, что совершил очень глупый поступок», — заявил позже сам задержанный.

«Думаю, что должен года три думать теперь!» — пишут в комментариях в соцсетях пользователи

«А в Казани был не фейк, почему не задержали?» — задается вопросом Артем Е.

«Зато проверил реакцию внутренних органов. Молодцы ребята, сработали быстро, можно быть теперь спокойной за детей», — написала Катя И.

«Вот придурок… Сам себе срок припаял!» — это, пожалуй, самый мягкий комментарий действий мужчины.

«Нашёл время для «проверки». Разброс по статьям большой, от большого штрафа до восьми лет», — отмечает Кирилл К.

«Одно из двух, либо внук Ванги, либо причастное лицо», — отмечает Андрей П.

«Вот теперь проверишь настоящую тюрьму», — добавляет Дмитрий П.

25-летний безработный подозреваемый в кабинете у следователя Crim.sledcom.ru

«В это нужно верить здравомыслящим людям?» — усомнился в действенности «проверки» Давид М.

«Ну и как, проверил??? Теперь пусть годик или два попроверяет, как работают исправительные учреждения», — добавляет Евгений Ч.

«Вроде бы весна уже заканчивается и обострения должны затихать, но у некоторых, как видно, они круглогодичные», — делает вывод Сергей Ч.

«Полезли больные из всех щелей. Весна же…» — написал Dark Strannik.

«Поэтому пора заткнуть рты тем, кто пишет всякие гадости и пошлости в интернете, оскорбляют друг друга, это всё откладывается негативом у людей со слабой психикой, и они идут на крайнюю грань!!! Помните, оскорбляющие, сегодня вы ликуете, а завтра может прийти расплата к вам!!!» — написала Людмила Р.

«Крысы трусливые. Лезут туда, где им не наваляют… к детям», — написала Юлия Д.

«Мозг не брови: если нет, не нарисуешь», — комментирует Наталья В.