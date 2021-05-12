Нарьян-Мар, , 17:06 — REGNUM Жители Ненецкого автономного округа, решившиеся сделать прививку от COVID-19, смогут получить на работе дополнительный выходной. С инициативой о предоставлении отгула выступил глава региона Юрий Бездудный.

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«Сделал прививку — получи отгул! Считаю, что после прививки от коронавируса, нужно давать день отдыха. На планерке рекомендовал всем работодателям округа давать сотрудникам после вакцинации выходной. Это будет абсолютно правильно и справедливо!», — написал Бездудный на своей странице «Вконтакте».

Он также добавил, что прививку от COVID-19 в НАО сделали более семи тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не планируют вводить повсеместную практику отгулов после получения прививки против COVID-19.