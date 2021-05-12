Таллин, , 17:05 — REGNUM Районная управа Пирита, приморского района столицы Эстонии, приглашает всех жителей города посадить цветы в зеленой зоне по адресу Йыэсуу теэ, 5, и в прибрежной зоне Таллинского залива. Об этом сообщила пресс-служба мэрии, отметив, что мероприятие приурочено к Дням Таллина.

«В рамках Дней Таллина городское пространство украсят десятки тысяч цветов. Часть из них будет посажена в пиритаской прибрежной зоне. Новые цветочные грядки установят в зеленой зоне на Йыэсуу теэ», — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Мост через реку Пирита возле Олимпийского центра будет украшен цветочными вазами. Как отметили в мэрии, жители приморского района Пирита давно известны своей любовью к цветам и цветочным инсталляциям. Они сажают много цветов на своих участках и балконах. Не случайно, интерес к раздаваемой районной управой бесплатной земле для цветов был чрезвычайно высок.

15 мая отмечается День Таллина. К этой дате в столице планируется высадить более 53 000 цветущих растений.