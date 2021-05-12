Кострома, 12 мая 2021, 18:58 — REGNUM Ректор Костромского государственного университета Александр Наумов высказался о трагедии 11 мая, произошедшей в казанской гимназии. Заявление ректора опубликовано на официальном сайте КГУ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ректор Костромского государственного университета Александр Наумов
Ректор Костромского государственного университета Александр Наумов
«Трагедия высветила ряд проблем современной российской системы образования и молодёжной политики. Трагедия в Казани не первый подобный случай, и это, в свою очередь, требует системных мер и решений, которые позволили бы предотвратить подобные ситуации в дальнейшем. Плохая новость: подобные трагедии могут повторяться. Силами только правоохранительных органов противостоять им почти невозможно: полицейская система может гасить организованных террористов, но не сможет эффективно противодействовать действиям одиночек-шизофреников, просто потому, что они непредсказуемы. Бессмысленными станут сотни камер вокруг школ и вузов, рамки металлодетекторов, решётки, рентгены и охранники в шевронах, если никто прежде не выявил съехавшую «крышу», — сказал глава вуза.

По мнению Александра Наумова, главным минусом современной системы образования в России является отсутствие хорошо поставленной индивидуальной работы с детьми. Воспитательные технологии, разработанные в СССР, неэффективны для общения с подростками.

«Сегодня в России отсутствует система реальной индивидуальной работы с детьми и подростками. Коллективистские технологии воспитательной работы, разработанные еще в советской школе, перестают давать эффект в индивидуализированном обществе. Именно поэтому возникает потребность в создании работающей модели индивидуальной диагностики, сопровождения и коррекции подростков и молодых людей, особенно в сложных жизненных ситуациях. Это позволит выявлять и вовремя корректировать девиации в поведении. Может, это задача классных руководителей? Может, и так, но это очень специфические компетенции, да и учитель, имея учебную нагрузку в 25−35 часов в неделю, ни физически, ни ментально освоить их не в состоянии. Для этого в системе образования должны появиться психологи, социальные педагоги, социальные технологи, профессионально занимающиеся только этой деятельностью, не совмещая ее с работой учителя и преподавателя. Их нет сейчас в нужном количестве и в нужном качестве, поскольку экономика выдавила их из наших школ и колледжей за последнее десятилетие».

Переломить ситуацию можно с помощью внедрения инновационных разработок и создания внятной стратегии, позволяющей защищать ребят от пропаганды насилия и агрессии.

«Наша страна в последние десятилетия находится под мощным информационным воздействием, активно формирующим ценности агрессии и насилия среди российской молодежи. Только запретами и блокировками подобных ресурсов трудно добиться результатов. Нужна национальная стратегия противодействия гибридному деструктивному воздействию на детей, подростков и молодежь, имеющая четкие индикаторы оценки контента, эффективные цифровые технологии его распознавания и блокирования на всех уровнях, включая даркнет», — заключил Наумов.

Ректор считает, что для повышения безопасности образовательных организаций в школы, колледжи, университеты должны прийти инновационные разработки, базирующиеся на технологиях искусственного интеллекта. В режиме реального времени они должны выявлять людей с девиантным поведением, чтобы «принимать адекватные меры».

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