Кострома, 12 мая, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Ректор Костромского государственного университета Александр Наумов высказался о трагедии 11 мая, произошедшей в казанской гимназии. Заявление ректора опубликовано на официальном сайте КГУ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ректор Костромского государственного университета Александр Наумов

«Трагедия высветила ряд проблем современной российской системы образования и молодёжной политики. Трагедия в Казани — не первый подобный случай, и это, в свою очередь, требует системных мер и решений, которые позволили бы предотвратить подобные ситуации в дальнейшем. Плохая новость: подобные трагедии могут повторяться. Силами только правоохранительных органов противостоять им почти невозможно: полицейская система может гасить организованных террористов, но не сможет эффективно противодействовать действиям одиночек-шизофреников, просто потому, что они непредсказуемы. Бессмысленными станут сотни камер вокруг школ и вузов, рамки металлодетекторов, решётки, рентгены и охранники в шевронах, если никто прежде не выявил съехавшую «крышу», — сказал глава вуза.

По мнению Александра Наумова, главным минусом современной системы образования в России является отсутствие хорошо поставленной индивидуальной работы с детьми. Воспитательные технологии, разработанные в СССР, неэффективны для общения с подростками.

«Сегодня в России отсутствует система реальной индивидуальной работы с детьми и подростками. Коллективистские технологии воспитательной работы, разработанные еще в советской школе, перестают давать эффект в индивидуализированном обществе. Именно поэтому возникает потребность в создании работающей модели индивидуальной диагностики, сопровождения и коррекции подростков и молодых людей, особенно в сложных жизненных ситуациях. Это позволит выявлять и вовремя корректировать девиации в поведении. Может, это задача классных руководителей? Может, и так, но это очень специфические компетенции, да и учитель, имея учебную нагрузку в 25−35 часов в неделю, ни физически, ни ментально освоить их не в состоянии. Для этого в системе образования должны появиться психологи, социальные педагоги, социальные технологи, профессионально занимающиеся только этой деятельностью, не совмещая ее с работой учителя и преподавателя. Их нет сейчас в нужном количестве и в нужном качестве, поскольку экономика выдавила их из наших школ и колледжей за последнее десятилетие».

Переломить ситуацию можно с помощью внедрения инновационных разработок и создания внятной стратегии, позволяющей защищать ребят от пропаганды насилия и агрессии.

«Наша страна в последние десятилетия находится под мощным информационным воздействием, активно формирующим ценности агрессии и насилия среди российской молодежи. Только запретами и блокировками подобных ресурсов трудно добиться результатов. Нужна национальная стратегия противодействия гибридному деструктивному воздействию на детей, подростков и молодежь, имеющая четкие индикаторы оценки контента, эффективные цифровые технологии его распознавания и блокирования на всех уровнях, включая даркнет », — заключил Наумов.

Ректор считает, что для повышения безопасности образовательных организаций в школы, колледжи, университеты должны прийти инновационные разработки, базирующиеся на технологиях искусственного интеллекта. В режиме реального времени они должны выявлять людей с девиантным поведением, чтобы «принимать адекватные меры».