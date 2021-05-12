Иерусалим, , 17:04 — REGNUM Израильские военные нанесли авиаудар по автомобилю с группой участников движения ХАМАС из батальона «Шеджайя», сообщает 12 мая пресс-служба армии обороны Израиля.

Уточняется, что удар нанесен летательным аппаратом.

«Некоторое время назад армия обороны Израиля нанесла воздушный удар по автомобилю, в котором находился отряд террористов ХАМАС из батальона «Шеджайя», — указано в сообщении израильских военных.

О результатах удара информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая продолжаются масштабные столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.

Стычки с полицией переросли во взаимные обстрелы. Палестинцы выпустили по Израилю более тысячи ракет, израильские военные обстреливают объекты ХАМАС.

Обе стороны сообщают о погибших и раненых.

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