Медынь, Калужская область, 12 мая, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В машине скорой медпомощи, следовавшей из города Медынь, скончалась 62-летняя женщина с ножевым ранением грудной клетки, сообщили 12 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Следственный эксперимент

По версии следствия, преступление совершил 57-летний сосед погибшей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. На допросе мужчина рассказал, что в окно увидел потерпевшую, которая, по его мнению, «наводила на него порчу». Мужчина взял нож, вышел к соседке и после разговора ударил её ножом.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По возбуждённому уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе назначена психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.