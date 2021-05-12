Таллин, , 17:03 — REGNUM В связи со снижением естественного прироста численность населения Эстонии сократилась в прошлом году на 2602 человека, однако положительное сальдо миграции увеличило его на 3782 человека. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на последние данные.

Так, на 1 января 2021 года численность населения Эстонии составляла 1 330 068, что на 1179 человек больше, чем годом ранее.

В то же время в 2020 году родилось 13 209 детей, что на 890 меньше, чем годом ранее. В прошлом году из жизни ушли 15 811 человек, что на 410 больше, чем годом ранее. Число смертей в целом было немного выше, чем в предыдущие десять лет, когда их годовое количество оставалось в промежутке 15 200−15 800.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Этель Маазинг, рождаемость снизилась прежде всего в более молодых возрастных группах — среди 25−29-летних. «Последний раз соотношение числа рождений и смертей, или естественный прирост ниже нынешнего наблюдался в 2005 году. До этого еще более низкий естественный прирост был, например, в 1994 году, когда численность населения уменьшилась на 8000 человек», — сказала Маазинг.

В целом ситуацию спасла массовая миграция: в 2020 году в Эстонию прибыли на проживание 16 209 человек и ее покинули 12 427 человек. Сальдо эмиграции оказалось положительным уже шестой год подряд. Впервые после 2016 года сальдо миграции среди эстонцев стало негативным. Из страны уехали 6290, а вернулись назад 5900 граждан Эстонии.