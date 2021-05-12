Нью-Дели, , 19:21 — REGNUM Минздрав Индии призвал не называть разновидность коронавируса B.1.617 «индийским штаммом». Об этом 12 мая сообщает CNN со ссылкой на заявление организации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

В понедельник, 10 мая, ВОЗ отнесла штамм B.1.617 к категории, «вызывающей беспокойство». К данной категории относят новые разновидности коронавирусной инфекции, которые распространяются быстрее обычного или приводят к более тяжелому заболеванию.

В Индии сообщили, что на страницах своего доклада на 32 страницы «ВОЗ не обозначает штамм B.1.617,как «индийский штамм».

Более того, отмечается, что слово «индийский» ни разу не встречается в отчете международной организации.

Делая акцент на том, что ВОЗ не использовала слово «индийский», в министерстве заявили, что СМИ начали использовать термин «без оснований».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил на брифинге, что существующая в настоящее время ситуация с быстрым распространением в Индии нового штамма коронавируса может случиться в любой стране мира.