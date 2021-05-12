Рига, , 17:01 — REGNUM Выделение средств из муниципального и государственного бюджетов Латвии, от благотворителей на отлов и содержание бродячих собак в приютах является бесконтрольным, чем пользуются некоторые нерадивые владельцы приютов. Об этом сообщил «МК-Латвия» со ссылкой на итоги заседания специального комитета Рижской думы.

Ситуацию решено кардинально изменить введением специальных досье на каждую пойманную собаку. Это позволит персонализировать контроль за выделенными средствами. Условие персональных досье станет обязательным и будет включено в закупку по размещению и уходу за собаками, пойманными в городе, и их размещению в приютах для животных.

В таком досье должны указываться все действия с собакой со стороны поставщика услуг, а также стоимость таких действий и услуг. Каждый поставщик услуг должен будет заверить такую информацию личной подписью. В карточку также будет внесена информация из регистра животных.

Раз в неделю поставщик услуг будет отправлять по одному оригиналу карт, подписанных на предыдущей неделе, на адрес электронной почты, предоставленный департаментом, чтобы департамент мог взыскать стоимость оказанных услуг. Департамент рижской мэрии намерен отныне возмещать расходы только тех действий приютов с собаками, которые предусмотрены положениями о закупке.

Сообщается, что собачьи приюты в столице Латвии принимают в среднем 38 собак и 13 щенков в месяц. Взрослые собаки содержатся за счет самоуправления до 14 дней, щенок может оставаться в приюте за счет самоуправления до восьминедельного возраста, но не более 56 календарных дней. Кормящие суки могут оставаться в приюте за счет самоуправления до достижения щенками восьминедельного возраста.