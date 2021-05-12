Ярославль, 12 мая 2021, 17:00 — REGNUM Школу в селе Вощажниково Ярославской области планируют открыть в 2022 году. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

Эскиз новой школы
Эскиз новой школы

Власти выбрали подрядчика для строительства новой общеобразовательной школы.

«Планируем сдать объект до конца 2022 года. Уже в ближайшее время на стройплощадке начнутся подготовительные работы. Школа будет двухэтажной, учиться в ней смогут 240 ребят с 1-го по 11-й класс. Новая школа — залог того, что село будет развиваться. Ведь каждой семье важно, где и в каких условиях учатся дети, от этого часто зависит решение, уезжать или оставаться в селе», — написал Дмитрий Миронов.

Отдельное учебное крыло школы будет отведено под кружки и секции. Разговоры о строительстве новой школы в Вощажникове длились несколько лет. Рядом с селом находится крупный животноводческий комплекс.

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