Ярославль, 12 мая 2021, 17:00 — REGNUM Школу в селе Вощажниково Ярославской области планируют открыть в 2022 году. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.
Власти выбрали подрядчика для строительства новой общеобразовательной школы.
Отдельное учебное крыло школы будет отведено под кружки и секции. Разговоры о строительстве новой школы в Вощажникове длились несколько лет. Рядом с селом находится крупный животноводческий комплекс.
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