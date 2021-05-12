Ярославль, , 17:00 — REGNUM Школу в селе Вощажниково Ярославской области планируют открыть в 2022 году. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

Эскиз новой школы

Власти выбрали подрядчика для строительства новой общеобразовательной школы.

«Планируем сдать объект до конца 2022 года. Уже в ближайшее время на стройплощадке начнутся подготовительные работы. Школа будет двухэтажной, учиться в ней смогут 240 ребят с 1-го по 11-й класс. Новая школа — залог того, что село будет развиваться. Ведь каждой семье важно, где и в каких условиях учатся дети, от этого часто зависит решение, уезжать или оставаться в селе», — написал Дмитрий Миронов.

Отдельное учебное крыло школы будет отведено под кружки и секции. Разговоры о строительстве новой школы в Вощажникове длились несколько лет. Рядом с селом находится крупный животноводческий комплекс.

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