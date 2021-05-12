Лос-Анджелес, США, , 16:53 — REGNUM В тактическом шутере Valorant появился новый игровой режим под названием «Репликация». Об этом сообщалось на официальном сайте проекта.

В «Репликации» все члены одной команды будут играть за одного и того же героя. При этом персонаж будет выбираться общим голосованием до начала матча.

ИА REGNUM напоминает, что Valorant — это многопользовательский шутер от американской компании Riot Games. Его релиз состоялся в июне 2020 года.

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