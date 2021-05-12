Москва, , 16:53 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, заключенное в 1999 году между Россией и Украиной, прекратило своё действие, сообщает 12 мая официальный сайт правовой информации со ссылкой на МИД РФ.

«Двенадцатого мая 2021 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года», — указано в официальном сообщении.

Причины прекращения действия соглашения не уточняются.

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