Киев, , 16:53 — REGNUM Обыски у главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — это пример довольно примитивных политических репрессий со стороны власти во главе с Владимиром Зеленским, заявил 12 мая политический эксперт Александр Зубченко, комментируя последние события в стране.

Эксперт согласен с теми экспертами, которые связывают «довольно примитивные репрессии» против руководства ОПЗЖ с недавним визитом в Киев госсекретаря США Блинкена.

«Офису президенту предложили выдать Коломойского. Поэтому, естественно, стали изображать бурное отражение гибридной агрессии с антикремлевскими центрами, глоссариями запрещенных слов и попыткой вручения подозрения за простаивающие добывающие мощности в Крыму. Все правильно, авось не заметят и похвалят еще», — саркастически отметил политолог.

Зубченко уверен, что обыски в доме Медведчука на самом деле продиктованы исключительно политическими причинами.

«Лидера крупнейшей политической партии, народного депутата пытаются арестовать. Именно такую схему пытались реализовать: обыск с вручением «подозрения» и немедленным пакованием в СИЗО. Статья серьезная, не предусматривает выхода на свободу под залог. При этом стали писать про «повышение ставок в торгах с Москвой» — мол, мы взяли Медведчука, кума Путина, а вы идите нам навстречу по нашему варианту Минских соглашений», — напомнил публицист.

В то же время Зубченко обращает внимание, что власть во главе с Зеленским пытается выгородить экс-президента Петра Порошенко и «всю его очень теплую компанию».

«Когда Медведчук стал «госизменником»? При Петре Алексеевиче и с его ведома… И объявленная властью деолигархизация — это на самом деле прикрытие для репрессий против Медведчука как одного из лидеров крупнейшей оппозиционной партии. Список олигархов, которые должны быть деолигархизированы, озвучен секретарем Совбеза в общих чертах. 13 олигархов должны пойти «под нож». Хватит ли одного Медведчука, чтобы изобразить перед нашими стратегическими партнерами зачистку олигархов? Нет», — заяивл эксперт.

В завершение Зубченко назвал политические репрессии против Медведчука и другие решения власти во главе с Зеленским примитивными одноходовыми комбинациями.

ИА REGNUM напоминает, что 12 мая во второй половине дня Медведчук сам прибыл в офис генерального прокурора. На брифинге лидер оппозиции сообщил, что свое подозрение в госизмене не читал, так что комментировать его не может, но к тому, что его могут арестовать, он готов. Накануне силовики заявили, что ищут лидера ОПЗЖ, чтобы вручить подозрение.