Салехард, , 16:53 — REGNUM На Ямале после трагедии в Казани проводится комплекс мероприятий, направленных на усиление защищённости. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Особое внимание обращено на ужесточение в образовательных учреждениях контрольно-пропускного режима. Исключается возможность несанкционированного прохода посторонних лиц в школы и колледжи, а также проезда на их территорию транспортных средств без соответствующего разрешения.

Усилен контроль за грузами, вносимыми или ввозимыми на территорию учебных заведений, проверяется работоспособность систем видеонаблюдения, оповещения и тревожной кнопки. Для детей и педагогов будут проведены инструктажи по повышению уровня бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.