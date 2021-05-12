Новосибирск, , 16:49 — REGNUM В образовательных организациях Новосибирска с сегодняшнего дня, 12 мая, начались внеплановые проверки по антитеррористической защищенности. Их проводят департамент образования мэрии города, отделы образования администраций районов и силовые структуры.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

«Департамент образования направил телефонограмму во все образовательные организации в целях обеспечения безопасности учащихся и работников учреждений», — уточнили в мэрии города.

По официальным данным, уже проверено более 30 школ.

Отмечается, что на сегодня все городские школы оснащены системами видеонаблюдения, рамками металлодетекторов и тревожными кнопками.

Напомним, что 11 мая 2021 года в Казани вооружённый 19-летний преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл там стрельбу.