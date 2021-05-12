Тегеран, , 16:47 — REGNUM Генконсульство Ирана будет открыто в городе Алеппо (Сирия), сообщает 12 мая IRNA.

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Об этом сообщил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, сирийский президент Башар Асад дал согласие на открытие диппредставительства Ирана.

Зариф «Надеюсь, что открытие иранского генконсульства в Сирии расширит экономическое, культурное и торговое сотрудничество между двумя странами».

Напомним, Зариф находится с визитом в Сирии. Главной темой является обсуждение помощи Тегерана Дамаску в борьбе с терроризмом.

Ещё один вопрос — «предоставлении помощи палестинцам, страдающим от израильских репрессий». В столице Сирии глава МИД Ирана планирует встречу с базирующимися на сирийской территории лидерами палестинских фронтов.

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