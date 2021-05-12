Ростов-на-Дону, , 16:46 — REGNUM В Ростовской области власти решили не закрывать мечеть на праздник Ураза-байрама, однако организаторам обрядов и церемоний следует помнить о санитарных требованиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 12 мая.

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«[Принятыми в Ростовской области в период пандемии] нормативными актами рекомендовано религиозным объединениям приостановить деятельность мест совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Но решения принимают руководители религиозных организаций самостоятельно с учётом текущего эпидемического состояния. Запрещено лишь проведение религиозных обрядов и церемоний вне мест их совершения, то есть — за пределами мечетей и церквей», — уточнили в донском правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Москве не планируется проведения массовых богослужений в мусульманский праздник Ураза-байрам. Праздничное богослужение запланировано только в Московской соборной мечети. Участие примут только духовные лица и служители.

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