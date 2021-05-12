Ош, Киргизия, , 16:43 — REGNUM В Узгенском районе Ошской области Киргизии обильные дожди спровоцировали селевой поток, которым унесло восьмилетнего жителя села Акжар. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций республики.

Пострадавшего мальчика впоследствии нашли родственники, которые доставили его в больницу. Но врачам оставалось только констатировать смерть ребенка.

Также ливни привели к переполнению русел каналов Жаны-Монол и Эски Монол в Кара-Кульджинском районе Ошской области, в результате чего затопило села Ак-Кыя, Кара-Кочкор и Сары-Булак.

Жителей этих населенных пунктов пришлось в спешном порядке эвакуировать.

Сейчас сотрудники МЧС Киргизии ликвидируют последствия стихийного бедствия.