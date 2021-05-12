Киев, 12 мая, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Украина является лидером среди стран — претендентов на вступление в НАТО по выполнению задач, необходимых для вступления в альянс, заявил на конференции 12 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Более того, Хомчак считает, что Украина выполнила ряд тех задач, которые не смогли решить некоторые страны, сейчас являющиеся членами НАТО, «особенно те, которых принимали в последнее время». По его словам, такие выводы он сделал, общаясь с главнокомандующими стран — членов НАТО. Впрочем, продолжать эту тему представитель Киева не стал.

«Относительно выполнения задач для возможности вступления Украины в НАТО — мы, наверное, находимся на первом месте по выполнению задач. Главное — не мериться, кто сколько выполнил, главное — быть взаимосовместимыми и уметь планировать операции вместе», — заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в 2009 году членами НАТО стали Албания и Хорватия, в 2017 году — Черногория, в 2020 г. — Северная Македония. Отметим, что власти Украины рассчитывают на саммите НАТО в июне начать диалог о получении в ближайшем будущем плана действий по членству (ПДЧ). Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу выразил мнение, что в течение президентского срока Джо Байдена Украина сможет получить ПДЧ.