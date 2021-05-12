Рига, , 16:43 — REGNUM Официальные власти Евросоюза включили торф в список ископаемых ресурсов, которые наносят вред окружающей среде и увеличивают выбросы углекислого газа в атмосферу. Об этом сообщил Latvijas avize, отметив, что над одной из старейших отраслей национальной экономки Латвии нависла реальная угроза исчезновения.

Защитники его добычи и производства указывают на то, что торф в стране используется, в основном, для производства торфяного субстрата и в садоводстве, однако этот аргумент не был принят в Брюсселе. Тогда производители обратились в кабинет министров с просьбой разъяснить политику страны в «торфяном вопросе».

Утвержденные осенью 2020 года правительством Латвии основные направления устойчивого использования торфа на 2020−2030 годы вселяют надежду на то, что сектор добычи этого природного ресурса в Латвии будет существовать по крайней мере в течение следующих десяти лет. Однако эксперты и представители отрасли не исключают, что в результате давления руководства ЕС на латвийские власти процесс отказа от торфа может принять заметное ускорение.