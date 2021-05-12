Берлин, , 16:42 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» опровергла слухи о намерении подписать 20-летнего форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Руководство немецкого топ-клуба отказывается от трансфера норвежца, прежде всего, из-за его высокой стоимости. К этому мнению присоединился экс-вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан: «Как мы понимаем, трансфер Холанда стоит более 100 миллионов евро. Для «Баварии» это нечто безумное». Слова немца 12 мая приводит испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в 26-ти матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 25-ю забитыми мячами и 5-ю голевыми передачами.

Норвежский нападающий перешел в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбурга» 1 января 2020 года. Стоимость трансфера составила 20 миллионов евро.