Москва, , 16:39 — REGNUM Создатель сервиса Telegram Павел Дуров в своем канале опубликовал комментарий относительно трагедии в Казани.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

В частности, Дуров пишет: » Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией».

«Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», — отмечает создатель сервиса.

Дуров назвал «эмоциональной реакцией» поиск виновных после трагедии среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ.

Он призвал не ограничивать интернет, не организовывать охоту на ведьм и не превращать «общество в концлагерь».