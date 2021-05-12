Лос-Анджелес, США, , 16:39 — REGNUM Главным антагонистом сиквела фильма «Человек из стали» мог стать инопланетянин Брейниак. Об этом 12 мая сообщает «Мир Фантастики».

Помимо него, в картине могли появится криптонцы, застрявшие в фантомной зоне. Однако от этих наработок пришлось отказаться, а картина позже превратилась в «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости».

Напомним, Брейниак — это суперзлодей из комиксов издательства DC Comics, придуманный в 1958 году. Помимо комиксов, он неоднократно появлялся в телесериалах, анимационных фильмах и видеоиграх.

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