12 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что Украине нужно запустить на своей территории производство вакцин от коронавирусной инфекции.

Мирослава Романенко, , 19:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно запустить на своей территории производство вакцин от коронавирусной инфекции, сообщила 11 мая пресс-служба офиса президента Украины.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Должны вести речь о комплексном подходе и взаимодействии», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, Украине нужно иметь соответствующие мощности, чтобы можно было оперативно запустить производство вакцин, если на международном уровне примут решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от коронавируса.

Заявление Владимира Зеленского в социальной сети Facebook обсудили читатели «112 Украина». Многие отметили, что ранее подобная инициатива (производство вакцины «Спутник V» на территории Украины) исходила от Виктора Медведчука.

«Мда, кажется Медведчук уже давно предлагал запустить у себя выпуск вакцин, а его за это объявили «врагом народа»! А сейчас уже это считается «гениальной мыслью»! Свыше прозрение навеяно!» — написала Тамара Л.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

«Умные люди полгода назад уже пытались это сделать. Нелох только проснулся», — отметил Анатоль К.

«Ну, если вакцину на дрожжах будут выращивать, то это самый народный напиток получится…» — иронизирует Людмила В.

«Вам предлагали, но вы отказались от лучшей вакцины в мире…» — отметила Валентина Б.

«Хватился. Не прошло и полутора лет…» — пишет Татьяна С.

«Зеленский думает, если сами будем выпускать вакцины, люди — дураки, побегут вакцинироваться», — добавила Светлана Светлана.

«Правильно, лаборатории есть, испытуемые есть — вакцину проверим тут же», — написала Елена Д.

«Интересно, а кому Зеля это сказал? Кто должен договориться? Кто должен производить? Пока у Зели получается мечтать, но ни одна его мечта еще не реализована. А как там бабуля, которая получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку?» — задался вопросом Сергей Л.

«Никто и никогда не поставит Украину на колени!!! Мы как лежали в дерьме, так и будем лежать!.. А поднять нас смогут только ЕС и США, чтобы поставить в позу бегущего оленя!!!» — добавила Марго Марго.

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca (сс) Whispyhistory

«А в это время, где-то на другом краю земли… Весь совет директоров концерна Pfizer затаил дыхание!..» — иронизирует Валентин С.

«Словаки уже договорились, а могла бы первой быть Украина», — подытожил Вадим Р.

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Напомним, ранее Украина отказалась регистрировать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на своей территории, при том, что в Харькове имеются мощности, позволяющие Украине производить вакцину.