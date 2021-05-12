Киев, , 16:38 — REGNUM 12 мая в Херсонской областной научной библиотеке прошла торжественная церемония открытия проекта «Польская книжная полка». Мероприятие состоялось с участием посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого. Об этом сообщает Polskie Radio.

В рамках данного проекта 26 украинских библиотек получат в общей сложности более 1,2 тысячи экземпляров книг польских авторов. Они будут как на польском языке, так и в переводе на украинский язык. Среди книг, специально отобранных для украинских читателей оказались, в частности, «Кукла» Болеслава Пруса, «Коричные лавки» Бруно Шульца, «Знахарь» Тадеуша Долэнги-Мостовича, «Книги Якова» Ольги Токарчук, «1920 год» Анджея Новака.

Проект «Польская книжная полка» был инициирован в 2017 году Варшавским Институтом книги с целю популяризации польской литературы, истории, культуры и языка в других странах, а также укрепления положительного имиджа Польши на международной арене. В 2019 году польские книги в рамках акции «Польская книжная полка» появились в библиотеках в Нью-Йорке и Филадельфии.

Украина является третьей страной после США и Великобритании, где Институт книги реализует этот проект.