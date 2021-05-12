Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Белый дом 11 мая одобрил строительство первой в стране крупной прибрежной ветряной фермы Vineyard Wind, объявив о создании новой отечественной отрасли, которая поможет устранить выбросы от энергетического сектора. Об этом 12 мая сообщает Reuters.

Согласно проекту 800MW Vineyard Wind I, строительство фермы ветрогенераторов начнется в Атлантическом океане на расстоянии 23 километров от побережья штата Массачусетс. Проект позволит питать электроэнергией 400 тыс. домов в регионе Новая Англия. Отмечается, что подача энергии с ветряных турбин начнется в 2023 году.

Всего планируется построить 84 турбины, которые смогут вырабатывать 800 мегаватт электроэнергии.

Напомним, ранее экологи сообщили, что размещение прибрежных ветрогенераторов может повредить популяции североатлантических китов и местному рыболовству.