Усинск, Коми, , 16:37 — REGNUM Прокуратура Усинска начала проверку в связи с нефтеразливом в реке Колва, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Харьягинского нефтяного месторождения.

«На место происшествия вылетел представитель прокуратуры Усинска для осуществления первоначального осмотра и фиксации. В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды, а также о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — рассказали в прокуратуре.

Как сообщили кореспонденту ИА REGNUM в администрации Усинска, на территории муниципалитета введен режим ЧС.