Москва, , 16:36 — REGNUM Охрану школ должны нести сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«У охранника должен быть весь арсенал необходимых средств для нейтрализации нарушителя или преступника, включая спецсредства, летальное и нелетальное оружие», — полагает Миронов.

Дежурство сотрудников Росгвардии в школах потребует дополнительных расходов государства, отметил он.

«Во-первых, на безопасности детей экономить нельзя, а, во-вторых, нужно тщательно проанализировать расходы по охране других объектов. Уверен, где-то можно эти расходы сократить, в том числе путем внедрения современных технических систем», — рассуждает Миронов.

Широкий общественный резонанс получила трагедия в одной из школ Казани. В Госдуме заявили о готовности менять законодательство в сфере оборота оружия.