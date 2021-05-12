Петрозаводск, , 16:38 — REGNUM В Республике Карелия на станции Заделье сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В Карелии сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 12 мая 2021 в 13:28 мск на станции Заделье участка Петрозаводск — Медвежья Гора. С рельсов сошли 19 порожних вагонов грузового поезда № 2114.

«В результате происшествия задержано движение пассажирского поезда № 15 Мурманск — Москва. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. На место незамедлительно выехал и.о. Карельского транспортного прокурора Николай Вихров. Транспортная прокуратура даст оценку действий должностных лиц железной дороги и примет меры реагирования.