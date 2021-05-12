Москва, 12 мая, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 перехватил над акваторией Чёрного моря три самолета ВВС Франции, сообщает 12 мая Национальный центр управления обороной России.

Французский истребитель Мираж 2000

По данным российских военных, это два истребителя «Мираж-2000» и самолет-заправщик С-135.

Воздушные объекты были обнаружены средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря. Для их идентификации и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ВВС и ПВО Южного военного округа.

«Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации «Мираж-2000» и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции, сопроводил их над акваторией Черного моря», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Чёрное море зашел корабль ВМС Франции, Черноморский флот ведет за ним слежение.