Симферополь, , 16:35 — REGNUM Уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся теракте в школе возбуждено в отношении жителя Красногвардейского района Крыма, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю 12 мая.

Предварительно установлено, что поздно вечером 11 мая 25-летний мужчина из хулиганских побуждений со своего мобильного телефона вышел в социальную сеть, где разместил в поселковом сообществе новость о готовящемся террористическом акте в местном образовательном учреждении.

Автор сообщения был установлен и задержан, информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась. Сам задержанный пояснил, что таким образом он проверял оперативность действий силовых структур.

При обысках у задержанного изъята компьютерная техника и электронные носители, с помощью которых он выходил в социальные сети. В рамках экспертиз будет изучена его переписка с иными пользователями. Предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено, уточнили в СК.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 мая, в день совершения нападения на школу в Казани, житель Крыма разместил в соцсети сообщение о планируемом теракте в местной школе. Он был задержан правоохранителями. Днём 12 мая ФСБ подтвердила задержание мужчины.