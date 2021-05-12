Москва, , 16:34 — REGNUM Тимур Бекмамбетов хотел бы снять фильм «Сумеречный дозор» в формате Screenlife. Об этом сообщило издание Slash Film.

«Это должен быть Screenlife. Где сегодня живут тёмные и светлые силы? В цифровом пространстве. Думаю, что продолжение будет в Screenlife», — рассказал режиссёр. Он также отметил, что в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре» уже были сцены в этом формате.

Напомним, Screenlife — это новый киноформат, созданный российской компанией «Базелевс». В фильмах этого формата история подаётся при помощи различных гаджетов: экранов смартфонов, планшетов и ноутбуков.

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