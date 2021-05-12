12 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В детских садах, школах, техникумах и вузах Рязанской области усилят меры антитеррористической безопасности. Такое поручение 12 мая дал губернатор Николай Любимов. Пользователи соцсетей уточняют: усиление означает, что детям выделят охранников-профессионалов или проведут показательные рейды, но на входе в учреждения продолжат сидеть бабушки-вахтёрши?

Юлия Пёрышкина, , 18:27 — REGNUM Во всех рязанских образовательных учреждениях проведут контрольные мероприятия по антитеррористической безопасности с участием сотрудников правоохранительных органов. Власти считают, что это позволит «проверить организацию системы безопасности, работу оборудования, оценить исполнение обязательств охранных предприятий». Поручение дал губернатор Николай Любимов после трагических событий в Казани.

Вахтер Цитата из к/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1973. СССР

«Необходимо проверить, как работают охранные предприятия, которые закреплены за учебными заведениями, исправно ли оборудование для обеспечения безопасности. Кроме того, стоит организовать и провести профилактические беседы, тематические классные часы, чтобы ещё раз рассказать учащимся о том, как вести себя в случае ЧС. Готовность педагогического коллектива к правильным действиям в условиях возникновения угрозы тоже имеет большое значение», — написал на своей странице в социальной сети губернатор Николай Любимов.

«После Крыма ничто никого не научило… Как сидели бабушки и дедушки в охране, так и остались. Профессионалы своего дела должны охранять наших детей», — пишет Елена.

Цветы в память о жертвах трагедии в Керчи Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Убьют — приходите, собьют на дороге — повесим светофор, разбился на машине — повесим ограничение скорости, взорвётся газ — проверим оборудование, сгорели трущобы — расселим по общагам. Всё потом делается и никто заранее не шевелится. Черта русского народа — пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — объясняет реалии Алексей.

Рязанцы возмущаются, почему пока не случилась трагедия, меры безопасности не усиливали и все ведомства устраивают пожилые вахтёры. Что вообще может сделать охранник в школе в подобной ситуации?

«Охранник ЧОП с табельным пистолетом вполне может остановить убийцу! Одно слово, что у охранника имеется огнестрельное оружие, на подкорке убийцу смутит. А уверен, и остановит. Был бы охранник в школе с пистолетом — трагедии не было!» — считает Максим.

«Почему в советское время никто не охранял школы, и даже мысль прийти в учебное заведение с оружием была бы дикой? Что не так? Предполагаю, правильнее бороться с причинами, а не с их последствиями. Если наступили такие тёмные времена, тогда почему детей охраняют частные предприятия, а не государство, что, денег нет? На образование, воспитание, защиту нет средств при отчислениях с ФЗП более 40%, что не так? Жадность и жажда обогащения глаза застит», — возмущается Александр.

«Поясните, из каких соображений практически ни в одной школе нет охраны? Кто такие бабушки-вахтёрши, которые сидят и трескают печеньки с чаем весь день? Почему в школах нет сотрудников ЧОП? Что сделает вахтёрша в случае ЧС? Неужели нельзя на законодательном уровне запретить сажать дежурить на входе в школу этих сторожей и обязать поставить нормальную охрану? Почему все начинают шевелиться, когда грянет гром? Почему при входе в администрацию стоит нормальная охрана, а в школах можно насажать бабушек, и за их работу ещё и деньги драть с родителей?» — спросила на странице губернатора Татьяна.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Может, стоит на региональном уровне ввести какие-нибудь обязательные стандарты по охране и в целом безопасности в учебных заведениях?» — пишет Dar'ya.

«Никакие меры безопасности в школах не помешают вооружённому огнестрельным оружием человеку пройти в образовательное учреждение. Такие вопросы должны на стадии подготовки к совершению преступления пресекаться. И никакое ужесточение мер по выдаче разрешений на владение оружием никак не повлияет на возможность таким людям совершать эти бесчеловечные преступления», — констатирует Игорь.