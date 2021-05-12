Красногорск, , 16:33 — REGNUM Техническое состояние газовых приборов в многоквартирных и частных домах Подмосковья начали обследовать через специальное мобильное приложение. Об этом 12 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Цифровая платформа позволяет работникам спецорганизаций проводить осмотр и фотофиксацию внутридомового, а также внутриквартирного газового оборудования и, согласно специальному чек-листу, проверять состояние вентиляции, газовой плиты, отопительных приборов, водонагревателей, счетчиков, предохранителей. Всего при помощи этой технологии планируется проверить порядка 40 тыс. многоквартирных домов.

«По поручению губернатора в Московской области усилены проверки газового оборудования. С мая этого года контроль состояния газового оборудования в многоквартирных и частных домах проводится через мобильное приложение «Проверки Подмосковья», — сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

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