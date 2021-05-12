Иерусалим, , 16:32 — REGNUM Обстрелу из сектора Газа (Палестина) подвергся город Ашдод (Израиль), пишет 12 мая The Times of Israel.

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Кроме того, Армия обороны Израиля сообщает о срабатывании сирен воздушной тревоги в городе Беэр-Шева. О каких-либо жертвах пока не сообщается.

Напомним, ранее ХАМАС заявил, что по Ашдоду запущено 50 ракет и по городу Димона (Израиль) — 15 ракет.

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