Киев, , 16:30 — REGNUM Правительство Украины на заседании 12 мая утвердило проект изменений в налоговый кодекс, которым увеличиваются ставки налогов и рентных платежей для крупного бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Хочу сразу подчеркнуть, что мы не повышаем общегосударственные налоги для людей или бизнеса — изменения не коснутся малого и среднего бизнеса. Мы закрываем пробелы в налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги», — заявил премьер.

Согласно подсчетам Шмыгаля, данная инициатива увеличит ежегодные поступления в государственный бюджет как минимум на 60 млрд грн (чуть больше $2,2 млрд).

В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что изменения в налоговый кодекс разработаны с целью «обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений путем противодействия схемам по уклонению от налогообложения, создания прозрачной конкурентной среды и повышения эффективности использования экономических ресурсов страны».

Украинские СМИ в своих комментариях отмечают, что изменения наиболее сильно повлияют на бизнес-империю главного олигарха страны Рината Ахметова, в частности, на принадлежащие ему предприятия, добывающие железную руду.