Рига, , 16:29 — REGNUM Пожар в рижском хостеле на улице Меркеля, унесший жизни восьми его постояльцев, заставил столичные власти Латвии обратить внимание на вопрос организации туристических ночлегов. Об этом сообщил Delfi. lv, отметив, что схожую проблему испытывают другие страны, в которых действуют популярные западные онлайн-сервисы по аренде жилья или гостиниц.

Рост популярности у гостей Риги и Латвии таких приложений, как Airbnb и booking.com привел к тому, что в национальном законодательстве появилась так называемая «серая зона», позволяющая подобным онлайн-службам не нести ответственности за предложение клиентам жилья, имеющего проблемы с пожарной безопасностью.

Латвийское законодательство в нынешнем виде, по сути, не регламентирует, кто и на каких условиях может оказывать гостиничные услуги. Так называемая «гостиничная квартира» даже не упоминается в Законе о туризме. И этим активно пользуются владельцы недвижимости, выставляющие свою собственность на сайты Airbnb и booking.com.

Бесконтрольное гостеприимство и приводит к трагедиям вроде гибели постояльцев хостела в столице Риги, подчеркивает издание. Так, в результате оперативного рейда, проведенного под руководством Рижской думы, выяснилось, что 14 из 34 осмотренных чиновниками хостелов нельзя эксплуатировать.