Варшава, , 16:29 — REGNUM 12 мая у здания польского Сейма в Варшаве проходит акция протеста медсестер и акушерок. Собралось несколько сотен человек. Они требуют повышения заработной платы. Мероприятие приурочено к Международному дню медсестер, акушерок и фельдшеров. Об этом сообщает Polskie Radio.

«В настоящее время средний возраст медсестер в Польше — 53 года. А еще десяток лет назад он составлял 35 лет. Из-за низких заработных плат никто не хочет идти работать в нашей сфере», — сказала журналистам Кристина Пток, председатель Польского национального союза медсестер и акушерок.

Она добавила, что из-за низких заработных плат в Польше один из худших показателей по количеству медсестер и акушерок. «Это 5,3 человека на 1000 жителей», — сказала она.

Активистка также отметила, что в ближайшее время на пенсию выйдут более 10 тысяч медсестер и акушерок, и они наверняка не будут заменены, потому что «львиная долю выпускников профильных учебных учреждений отказываются работать по специальности».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая министр здравоохранения Польши Адам Недзельский поздравил медсестер, фельдшеров и акушерок с их профессиональным праздником, подчеркнув, что «государство благодарит их за самоотдачу и труд».