Хельсинки, , 16:52 — REGNUM В порт Финляндии прибыло грузовое судно из Санкт-Петербурга, на борту которого обнаружен очаг коронавируса с, предположительно, индийским штаммом. Это стало первым случаем завоза такого штамма в Финляндию. Об этом 12 мая сообщает издание Yle.

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Зараженные обнаружены на грузовом судне, прибывшем из Санкт-Петербурга в порт Вуосаари. Заболевание выявили у 15 человек.

«Два человека госпитализированы. Остальные изолированы и проходят карантин на судне», — говорится в сообщении.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла индийский штамм в перечень опасных вариантов инфекции, представляющих угрозу на глобальном уровне, поскольку данная мутация может распространяться быстрее аналогов.