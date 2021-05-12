Рига, , 16:26 — REGNUM Уже с июня ведущие западные производители вакцины от коронавируса COVID-19 смогут предложить Латвии вакцину для прививки несовершеннолетних. Об этом председатель Совета по иммунизации Латвии, врач-инфекционист Даце Завадска сообщила государственному радио Latvijas Radio.

Диего Ривера. Вакцинация (фрагмент). Фреска. 1932

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По ее данным, нынешним летом вакцинирование детей с 12 лет станет реальностью. «То, что я слышу на международных совещаниях, это что первыми определенно будут прививаться подростки и дети школьного возраста. И так мы дойдем до детей помладше. Ну вряд ли это вопрос вакцинации младенцев», — сообщила врач-инфекционист.

Важность вакцинации подростков объяснена тем, что они мобильнее своих родителей, активно поддерживают очные социальные контакты, а потому часто переносят вирус на себе, не болея сами, но заражая других.

Сейчас Европейское агентство лекарств рекомендует для лиц младше 18 лет только вакцину Pfizer/BioNTech. В США и Канаде ее разрешаю для детей с 12 лет, в ЕС — с 16, однако Латвия пока что не вакцинирует несовершеннолетних.