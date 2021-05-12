Ростов-на-Дону, , 16:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону организована прокурорская проверка после обрушения потолка в корпусе Южного федерального университета 12 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

«В связи с информацией об обрушении потолка <…> организована проверка соблюдения федерального законодательства. По окончании проверочных мероприятий будут приняты соответствующие меры реагирования», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что потолок обрушился на четвёртом этаже здания, которое имеет статус объекта культурного наследия. В результате происшествия никто не пострадал. Студенты и преподаватели были эвакуированы.

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