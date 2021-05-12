Варшава, , 16:26 — REGNUM Одним из приоритетных направлений развития польской экономики в ближайшие годы будут инновационные технологии. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего выступления на экономическом Конгрессе Impact'21, который 12 мая проходит в Варшаве.

«Мы будем прилагать все усилия, чтобы в Польше создать благоприятные условия для продвижения инноваций и работы новаторов. Это необходимо для того, чтобы Польша стала лучшим местом для проживания, по крайней мере в Европе. Варшава делает ставку на инновационные технологии», — отметил глава польского правительства.

Моравецкий также подчеркнул, что для польской экономики, которая преодолевает кризис, связанный с пандемией коронавируса, очень важное значение имеют средства ЕС.

«Благодаря европейским антикризисным щитам удалось защитить польский рынок труда», — отметил он, выразив надежду, что благодаря положительным переменам в Польше многие эмигранты, выехавшие из республики ранее, возвратятся на Родину.