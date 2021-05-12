Приштина, 12 мая 2021, 17:22 — REGNUM Министр окружающей среды, пространственного планирования и инфраструктуры Косово Либурн Алиу 11 мая заявил, что правительство Альбина Курти введет режим взаимности в отношениях с Сербией, однако это произойдет по завершении экономического анализа с учетом интересов Косово, албанцев Прешево, Буяноваца и Медведжи.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Алиу отметил, что ранее введение «режима взаимности» вредило албанцам, проживающим в Сербии.
Напомним, даже намерение первого правительства Косово ввести режим взаимности в отношениях с Сербией в прошлом году вызвало резко негативную реакцию США и привело к вынесению вотума недоверия правительству Альбина Курти.
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