Приштина, Сербия, 12 мая, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Министр окружающей среды, пространственного планирования и инфраструктуры Косово Либурн Алиу 11 мая заявил, что правительство Альбина Курти введет режим взаимности в отношениях с Сербией, однако это произойдет по завершении экономического анализа с учетом интересов Косово, албанцев Прешево, Буяноваца и Медведжи.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Алиу отметил, что ранее введение «режима взаимности» вредило албанцам, проживающим в Сербии.

Либурн Алиу «Режим взаимности будет введен обязательно. И экономический, и торговый, и полный. Не буду делать прогнозов, но по этому вопросу не будет компромиссов».

Напомним, даже намерение первого правительства Косово ввести режим взаимности в отношениях с Сербией в прошлом году вызвало резко негативную реакцию США и привело к вынесению вотума недоверия правительству Альбина Курти.