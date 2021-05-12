Белосток, Польша, , 16:23 — REGNUM В ближайшее время в Белостоке будет создан Центр государственной помощи для поляков, которые прибудут из Белоруссии в связи с политическим кризисом в этой республике. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил полномочный представитель правительства Польши по делам польской диаспоры и поляков за рубежом Ян Дзедзичак во время пресс-конференции 12 мая.

«Мы хотим, чтобы Белосток стал центром помощи полякам, решившим переехать на историческую Родину из Белоруссии. Мы хотим, чтобы наши соотечественники в Белостоке могли получить информацию о том, как социализироваться и стать на ноги в Польше, начать здесь новую жизнь», — сказал Дзедзичак.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что Центр будет оказывать помощь не только представителям польской диаспоры, но и иным гражданам Белоруссии, решившим бежать в Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Варшаве официально открылся приют для беженцев из Белоруссии «Дом мира». В 2020 году 405 граждан Белоруссии обратились за получением статуса беженцев в Польше.