Москва, , 16:23 — REGNUM Специальный медицинский самолет Ил-76 МЧС России с девятью пострадавшими от нападения на школу в Казани приземлился в подмосковном Жуковском, сообщает 12 мая пресс-служба ведомства.

Уточняется, что спецборт МЧС совершил посадку в 15:55 мск.

На борту спецсамолета доставлены девять пострадавших, из них пятеро детей.

Напомним, специальный самолет МЧС оснащен медицинскими модулями для перевозки пострадавших и оборудованием для интенсивной терапии. В полете пострадавших сопровождали медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России «Центроспас», сотрудники «ЦМК Минздрава России» и психологи.

Как сообщало, специальный медицинский самолет Ил-76 МЧС России был направлен в Казань вечером 11 мая.

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